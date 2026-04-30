11 مليون جنيه .. محافظ الوادي الجديد: بدء صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المتتظمة

بالتزامن مع الاحتفالات الجارية بعيد العمال، أعلنت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد عن بدء صرف منحة عيد العمال التي أقرتها وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، حيثُ يستفيد منها عدد (٧٤٤٣) عامل من أبناء محافظة الوادي الجديد بإجمالي مبلغ ١١ مليون ١٦٥ الف جنيه، حيثُ يتم الصرف لمدة شهر من تاريخ اليوم تحت إشراف مديرية العمل بالمحافظة.

وثمّنت محافظ الوادي الجديد الجهود المخلصة لكل يدٍ تبني وتبذل طامحةً في غدٍ أفضل، موجهةً مديرية العمل بتيسير عملية صرف المستحقات وتذليل أي صعوبات قد تواجه مستحقيها، وتكثيف جهود حملات الحصر لتسجيل أكبر عدد ممكن من العمالة غير المنتظمة بالمشاريع الإنشائية على مستوى المحافظة، في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية خلال احتفالية عيد العمال، اليوم، بصرف ثلاث منح استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل وذلك بقيمة 1500 جنيه لكل عامل اعتبارًا من مايو وحتى يوليو ٢٠٢٦م، بما يتيح استفادة أكبر عدد ممكن من أبناء المحافظة بهذه المنح.