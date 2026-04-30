نظام الطيبات تحول لديانة جديدة بالسوشيال ميديا .. جمال شعبان ينفعل

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك "سيوفًا مسلولة" على منصات السوشيال ميديا، على رقاب العباد، وأن هناك مصادرة للرأي بطريقة غريبة جدًا بخصوص نظام الطيبات، وكأن هناك ديانة جديدة اسمها "الطيبات"، ومن يرفضها فكأنه خالف الدين.



وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن النقاش يجب أن يكون في حدوده، مؤكدًا أنه لا يهاجم الدكتور الراحل ضياء العوضي، لكنه يرفض بعض الأمور في نظامه، وأنه يناقش فكره فقط.



وانفعل الدكتور جمال شعبان، بسبب ما يحدث على السوشيال ميديا، وفتنة نظام الطيبات، وقال إن هناك بعض الأشخاص يتبنون أفكار الراحل بطريقة مبالغ فيها وصلت للجنون، وهو أمر غير صحيح، مؤكدًا أن الهدف من المناقشة هو تقديم الأفضل للمواطنين.

وأشار إلى أن نظام الطيبات به أشياء صحيحة مثل الصيام وعدم تناول الدقيق الأبيض، لكن هناك أيضًا أمورًا غير صحيحة، مثل حديثه عن عدم تناول اللبن والدواجن، وأن التدخين غير ضار.