المحشي مفيد ولا مضر .. جمال شعبان يوضح

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك جدلًا كبيرًا على السوشيال ميديا بخصوص المحشي، حيث إن الدكتور ضياء العوضي كان ينصح بعدم تناول محشي الكرنب، لأن ورق الكرنب لا يُهضم، وأنه من الأفضل عمل المحشي في ورق جرائد.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه في بعض الأوقات يحذر من الإفراط في تناول المحشي، لأنه من الوجبات الثقيلة على المعدة.

ولفت إلى أنه ليس مع قرار المنع، لكن يمكن للمواطن أن يتناول بعض الأصابع من المحشي، وليس بكميات كبيرة للحفاظ على الصحة، وأن تناول الشخص كميات مناسبة من أي وجبة يكون أمرًا طبيعيًا، لكن الزيادة في أي شيء تنقلب إلى العكس والضرر.