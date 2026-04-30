ليه بتهاجم نظام الطيبات بعد وفاة ضياء العوضي .. جمال شعبان يرد

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه منذ عام ونصف العام كتب مقالًا هاجم فيه نظام الطيبات لـ الدكتور الراحل ضياء العوضي، موضحًا أنه لا يتحدث عن النظام الذي كان يقدمه الراحل بعد وفاته، بل كان ينتقده منذ سنوات قبل الوفاة.



وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه بعد فترة من مقاله عن الراحل توقف عن الكتابة، معلقًا: "صعب علي".

وأشار إلى أن الراحل قبل سنوات كان ينصح بتناول البيض واللبن للحصول على فيتامين د، لكنه بعد ذلك تراجع عن هذا التصريح، وقال إنه كان يتحدث قبل وضعه نظام الطيبات.

وتابع أن بعض الأشخاص يتساءلون الآن: لماذا تهاجم الراحل وترفض ما كان يتحدث عنه بعد وفاته؟ موضحًا أنه يرفض النظام الذي يتم الترويج له، لكن لا توجد لديه أي مشكلة شخصية مع الراحل، وأن الهدف الرئيسي من حديثه هو الحفاظ على صحة المواطنين.