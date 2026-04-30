المفيد والضار بنظام الطيبات .. جمال شعبان يعلن مفاجأة

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن الأشياء المفيدة والضارة في نظام الطيبات الذي كان يتحدث عنه الدكتور الراحل ضياء العوضي.



وقال إن من الأشياء المفيدة: حديثه عن الصيام، وأن الصيام صحة للمواطنين، وحديثه عن الصيام المتقطع، ونصيحته بالابتعاد عن الدقيق الأبيض، وأن اللحوم الحمراء مفيدة، وتناول السمك مفيد.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن من الأشياء الضارة: حديثه عن قلة النوم، وأن الشخص عليه عدم تضييع الوقت في النوم، وعدم تناول المياه بكثرة طوال اليوم، والتدخين، وتناول العصائر المعلبة.



ولفت إلى أن من الأشياء الضارة في نظام الطيبات أيضًا تناول كميات كبيرة من السكر بحجة غير صحيحة بأن السكر يمثل تغذية للمخ، وكذلك عدم تناول الخضروات واللبن والدواجن، من الأمور الضارة في هذا النظام.