وزير السياحة والآثار يبحث مع القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة تعزيز التعاون

التقى، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، Ruben Harutunian القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، في لقاء بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالي السياحة والآثار.

وتناول اللقاء استعراض أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر من الولايات المتحدة الأمريكية، وسبل دعمها وتنميتها ولا سيما في ضوء ما يشهده المقصد السياحي المصري من تنوع وتطور في المنتجات والأنماط السياحية المختلفة.

كما شهد اللقاء استعراض مشروع ترميم قبة السلطان قايتباي بصحراء المماليك بالقاهرة التاريخية، والذي تم الانتهاء منه وتنفيذه بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار والسفارة الأمريكية بالقاهرة، حيث تم بحث توقيت افتتاح القبة، ويُعد هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي في مجال الحفاظ على التراث الحضاري وصون المواقع الأثرية ذات القيمة التاريخية المتميزة.

كما تم بحث فرص التعاون في تنفيذ عدد من مشروعات الترميم الإضافية بعدد من المواقع الأثرية بمنطقة القاهرة التاريخية ولاسيما بحي الجمالية، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها، بما يُسهم في تحسين التجربة السياحية للزائرين وتعظيم الاستفادة من هذه المواقع.

وتم التطرق إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات، بما يدعم الكوادر العاملة في قطاعي السياحة والآثار، ويسهم في تبادل الخبرات وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

وقد حضر اللقاء من وزارة السياحة والآثار الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقات.

