الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير السياحة والآثار يبحث مع القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة تعزيز التعاون

محمد الاسكندرانى

التقى، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، Ruben Harutunian القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، في لقاء بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالي السياحة والآثار.

وتناول اللقاء استعراض أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر من الولايات المتحدة الأمريكية، وسبل دعمها وتنميتها ولا سيما في ضوء ما يشهده المقصد السياحي المصري من تنوع وتطور في المنتجات والأنماط السياحية المختلفة.

كما شهد اللقاء استعراض مشروع ترميم قبة السلطان قايتباي بصحراء المماليك بالقاهرة التاريخية، والذي تم الانتهاء منه وتنفيذه بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار والسفارة الأمريكية بالقاهرة، حيث تم بحث توقيت افتتاح القبة، ويُعد هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي في مجال الحفاظ على التراث الحضاري وصون المواقع الأثرية ذات القيمة التاريخية المتميزة.

كما تم بحث فرص التعاون في تنفيذ عدد من مشروعات الترميم الإضافية بعدد من المواقع الأثرية بمنطقة القاهرة التاريخية ولاسيما بحي الجمالية، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها، بما يُسهم في تحسين التجربة السياحية للزائرين وتعظيم الاستفادة من هذه المواقع.

وتم التطرق إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات، بما يدعم الكوادر العاملة في قطاعي السياحة والآثار، ويسهم في تبادل الخبرات وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

وقد حضر اللقاء من وزارة السياحة والآثار الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقات.
 

منحة الرئيس السيسي

4500 جنيه لكل فرد بالبطاقة| تفاصيل منحة الرئيس السيسي الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة

سعر الذهب

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس

منحة عيد العمال

1500 جنيه لكل واحد .. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط فوري

بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال ساعات.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال ساعات.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

مرتبات

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

شقق الإسكان

19 ألف وحدة سكنية..تفاصيل طرح كراسة شروط «سكن لكل المصريين» 2026

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. نقل هشام جعفر وعددا من مسئولي التعليم الخاص من ديوان الوزارة للمديريات

ترشيحاتنا

اجازة عيد العمال

إجازة عيد العمال.. قائمة العطلات الرسمية المقبلة في2026

اسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس.. كم وصل البانيه؟

موعد صرف مرتبات مايو2026

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026.. احسب الزيادات الجديدة

مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد .. ليست كلها صحية كما تظن

دراسة تغير المفاهيم : التوقيت المناسب لممارسة الرياضة يؤثر على صحة القلب

توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب
توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب
توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب

دراسة تحذيرية للنساء: هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر

هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر
هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر
هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر

دواء واعد جديد في علاج سرطان البنكرياس.. يضاعف فرص النجاة

دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس
دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس
دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبدالوهاب تحافظ على صدارة يوتيوب بــ الحضن شوك

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد