سيد الطيب ينتقد ضياء العوضي : دفعت 3 آلاف جنيه في الكشف ومبيردش على المرضى

أوضح الفنان سيد الطيب أنه خاض تجربة شخصية مع نظام الطيبات المرتبط بالراحل الدكتور ضياء العوضي، مشيرًا إلى أنه توجه إلى عيادته بعد ترشيح من أحد أصدقائه، حيث دفع نحو 3 آلاف جنيه مقابل الكشف والبرنامج الغذائي.

وقال الطيب خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن البرنامج الذي حصل عليه كان مطبوعًا ويعتمد على نظام غذائي صارم، إلا أنه واجه صعوبة في الالتزام به، كما لم يحقق النتائج المتوقعة، بل لاحظ زيادة في الوزن بدلًا من فقدانه.

وأضاف أنه حاول التواصل لاحقًا للاستفسار عن بعض التعديلات أو المتابعة الطبية، لكنه لم يتلق ردًا واضحًا، ما دفعه إلى التوقف عن الاستمرار في البرنامج، خاصة في ظل ظروفه الصحية واعتماده على أدوية منتظمة لضغط الدم.

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة وجود متابعة طبية حقيقية لأي نظام غذائي، وعدم الاعتماد على برامج جاهزة دون تقييم دقيق للحالة الصحية لكل فرد.



https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/2013126366221210/