زود وزني بدل ما أنقصه | سيد الطيب يروي مفاجأة صادمة عن نظام الطيبات

أوضح الفنان سيد الطيب أنه خاض تجربة مع أحد برامج التخسيس المرتبطة بما يعرف بـ“نظام الطيبات”، للراحل الدكتور ضياء العوضي، لكنه فوجئ بنتيجة عكسية تماما، حيث زاد وزنه بدلًا من فقدانه كما كان يتوقع.



وأشار خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أنه التزم بالنظام لفترة من الوقت، إلا أنه لم يحقق النتائج المرجوة، بل شعر بتغيرات سلبية على المستوى الصحي، خاصة مع معاناته من بعض المشكلات المرتبطة بضغط الدم.



وأضاف أن التجربة دفعته في النهاية إلى التوقف عن اتباع هذا النظام، مؤكدًا أن أي برنامج غذائي يجب أن يكون مبنيًا على أسس علمية دقيقة وتحت إشراف طبي مناسب لكل حالة.



