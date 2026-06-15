ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس تدشين كاتدرائية أم النعم الإلهية، بأبوقرقاص البلد.

كذلك، افتتح الأب البطريرك دار رعاية القديس مار شربل للأطفال، بأبوقرقاص، حيث شارك في الصلاة أصحاب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، والأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك.

شارك أيضًا الأب يونان إستمالك، والأب يوساب مهني، راعيا الكاتدرائية، وعدد من الآباء الكهنة، وأبناء مختلف كنائس الإيبارشيّة، وكبار الشخصيات.

وفي ختام الاحتفال، ألقى صاحب الغبطة كلمة أبوية، مؤكدًا أن الرب يمنح أبناءه الفرح الحقيقي، والتعزية الروحية من خلال الأسرار المقدسة، وحياة الصلاة، لتبقى الكنيسة منبعًا للنعمة، والرجاء، والسلام.