الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط فوري

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة
رشا عوني

ارتفعت عمليات البحث عن طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة، والتي تمنحها وزارة القوى العاملة لبعض الفئات خلال مناسبات معينة على مدار العام ومنها عيد العمال المقرر غدا 1 مايو.

العمل تبدأ صرف منحة عيد العمال

وبدأت وزارة العمل صرف نحو 355.3 مليون جنيه تقريبا وتحديدا 355273500 جنيه منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة ، وذلك من اليوم الخميس ولمدة شهر ،ببطاقة الرقم القومي عن طريق منافذ الهيئة القومية للبريد في جميع أنحاء الجمهورية .

تبلغ قيمة منحة العمالة غير المنتظمة حاليًا نحو 1500 جنيه لكل مستفيد مسجل ضمن قواعد البيانات الرسمية ويتم صرف هذا المبلغ في كل مناسبة من المناسبات التي تشملها خطة الدعم السنوية، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية ومساعدة العمالة غير المنتظمة على تلبية احتياجاتها الأساسية.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026
 

حددت الوزارة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على المنحة، وهي:

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  • ألا يمتلك المتقدم أي سجلات تجارية.
  • أن تكون الحرفة التي يعمل بها مسجلة في بطاقة الرقم القومي.
  • أن يكون اسمه مسجلاً في مديرية القوى العاملة.
  • ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا، ولا يزيد على 60 عامًا.

تلك الشروط تهدف لضمان استحقاق الفئات الأكثر احتياجًا للمنحة ودعمهم خلال الأزمات الاقتصادية والمناسبات الرسمية.

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

تصرف الوزارة منحة العمالة غير المنتظمة في المواعيد التالية خلال العام:

شهر رمضان المبارك.

عيد الفطر.

عيد الأضحى.

عيد العمال.

المولد النبوي الشريف.

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026


يمكن للمواطنين التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة من خلال الرابط التالي:  

https://www.manpower.gov.eg/img/.

الضغط على أيقونة “العمالة غير المنتظمة”.

اختيار “تسجيل جديد” إذا لم يكن لديك حساب مسبق.

إدخال الرقم القومي وكافة البيانات الشخصية المطلوبة، مثل الاسم وتاريخ الميلاد ومحل الإقامة.

تحديد المهنة المسجلة في بطاقة الرقم القومي، بشرط أن تكون ضمن الفئات المستحقة للمنحة.

إدخال رقم الهاتف المحمول لتلقي إشعارات القبول أو الاستعلام عن حالة الطلب.

الضغط على زر “إرسال الطلب” وانتظار مراجعة الجهات المختصة للبيانات المدخلة.

