الرئيس السيسي يوجه بصرف منحة بقيمة 1500 جنيه لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوزارة العمل

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في احتفالية عيد العمال، التي أُقيمت بمقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شرق بورسعيد.

وخلال كلمته، وجّه الرئيس وزارة العمل بعدد من التكليفات المهمة، تشمل صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقيمة 1500 جنيه شهرياً لمدة ثلاثة أشهر (مايو، يونيو، يوليو 2026)، مع إعفاء فئات منهم من رسوم شهادات قياس المهارة وتراخيص الحرفة لتسريع دمجهم في القطاع الرسمي، بالإضافة إلى رفع قيمة تعويضات الوفاة في حوادث العمل بنسبة 50% لتصل إلى 300 ألف جنيه، وزيادة تعويضات العجز الكلي والجزئي بما يضمن تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لهذه الفئات.

وفي مسار التحول الرقمي وتطوير آليات التشغيل، كلف الرئيس بإطلاق "منصة سوق العمل" لتكون الأداة المركزية لرفع معدلات التوظيف داخلياً وخارجياً وتوفير برامج تنمية المهارات التي تتوافق مع المتطلبات الفعلية للسوق، بما يضمن تمكين الشباب المصري من فرص العمل المستقبلية وتضييق الفجوة بين الكفاءات المتاحة واحتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وعلى المستوى التنظيمي، أمر الرئيس بتشكيل لجنتين دائمتين؛ الأولى وزارية (العمل، الصناعة، الاستثمار، التخطيط) لتحديد احتياجات السوق وضمان مرونته، والثانية تعليمية (العمل، التربية والتعليم، التعليم العالي) لربط مخرجات التعليم والتدريب الفني بالواقع العملي، مع توجيه سيادته بضرورة موافاته بتقارير دورية حول نتائج أعمال اللجنتين لضمان المتابعة الدقيقة لتنفيذ هذه المسارات الاستراتيجية.