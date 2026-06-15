تشكيل بلجيكا أمام مصر .. دوكو يقود الهجوم ولوكاكو على مقاعد البدلاء في مونديال 2026

أعلن الإسباني رودي جارسيا، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة منتخب مصر، في المباراة التي تجمع المنتخبين مساء اليوم ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وشهد التشكيل الأساسي لمنتخب بلجيكا قيادة النجم جيريمي دوكو لخط الهجوم، بينما تواجد المهاجم المخضرم روميلو لوكاكو على مقاعد البدلاء، في مفاجأة قبل انطلاق المواجهة المرتقبة أمام الفراعنة.

وجاء تشكيل منتخب بلجيكا كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

تيبو كورتوا. خط الدفاع: توماس مونييه، ناثان نجويي، براندون ميشيل، تيموثي كاستانيي.

توماس مونييه، ناثان نجويي، براندون ميشيل، تيموثي كاستانيي. خط الوسط: أمادو أونانا، يوري تيليمانس، كيفين دي بروين.

أمادو أونانا، يوري تيليمانس، كيفين دي بروين. خط الهجوم: لياندرو تروسارد، شارل دي كيتيلير، جيريمي دوكو.

ويجلس روميلو لوكاكو على دكة البدلاء، في قرار فني من رودي جارسيا، الذي يراهن على سرعة وحيوية الثلاثي الهجومي في مواجهة المنتخب المصري.

وتقام المباراة على ملعب "لومن فيلد"، ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضًا منتخبي إيران ونيوزيلندا، في لقاء يسعى خلاله المنتخبان لتحقيق انطلاقة قوية في مشوارهما بالمونديال.