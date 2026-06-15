قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير البترول يبحث مع إيني الإيطالية خطط زيادة انتاج الغاز وحفر آبار جديدة
دار الإفتاء: غدا الثلاثاء أول أيام شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد 1448هـ
مباراة مصر وبلجيكا أبرز محتوى برنامج على مسؤوليتي مع أحمد موسى اليوم
النسناسة سوزي تحسمها وتتوقع نتيجة مباراة مصر وبلجيكا عبر صدى البلد.. فيديو
145 ألف دولار شهريا.. عموتة يصطحب 4 مساعدين أجانب في مهمته مع الأهلي
وزير التعليم: لا تهاون مع أي مخالفة أو تقصير في امتحانات الثانوية العامة 2026
سخرية وتحدٍ.. السنغال تضرب ولا تبالي في المونديال
قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. اعرف التردد
مفاجأة أصحاب الأرض .. من هو علي أحمد المتألق مع كندا ضد البوسنة والهرسك؟
زيارة محمد بن زايد للقاهرة تؤكد قوة الشراكة المصرية الإماراتية
تشكيل لجنة طارئة لإنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائي برئاسة سمير شحاتة
صناعة النواب: مشاركة السيسي في قمة السبع الكبرى تعكس الثقل السياسي المتنامي لمصر على الساحة الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية.. قد تسبب مضاعفات خطيرة دون أن تشعر

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية
مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية
أسماء عبد الحفيظ

يعتقد كثير من الناس أن تناول الدواء هو مجرد بلع قرص مع أي مشروب متاح، سواء كان عصيرًا أو شايًا أو حتى مشروبات غازية، لكن الحقيقة الطبية تؤكد أن بعض المشروبات قد تتفاعل مع الأدوية بشكل خطير، وتقلل من فعاليتها أو تزيد من آثارها الجانبية بشكل قد يهدد الصحة.

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية

التداخل بين الأدوية والمشروبات لا يقتصر على تقليل مفعول العلاج فقط، بل قد يؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة مثل اضطراب ضربات القلب، ارتفاع ضغط الدم، أو مشاكل في الكبد والجهاز العصبي.

عصير الجريب فروت.. أخطر المشروبات مع الأدوية

يُعد عصير الجريب فروت من أكثر المشروبات التي يحذر منها الأطباء عند تناول أدوية معينة، حيث يؤثر على إنزيمات الكبد المسؤولة عن تكسير الدواء داخل الجسم.

هذا المشروب قد يزيد من تركيز الدواء في الدم بشكل غير طبيعي، مما يرفع خطر الأعراض الجانبية، خاصة مع أدوية الكوليسترول، وأدوية القلب، وبعض أدوية الضغط.

الحليب.. يقلل امتصاص بعض المضادات الحيوية

رغم فوائده الغذائية، إلا أن الحليب قد يتداخل مع امتصاص بعض أنواع المضادات الحيوية مثل التتراسيكلين والفلوروكينولون، حيث يرتبط الكالسيوم الموجود فيه بالدواء ويمنع امتصاصه بشكل كامل في الجسم.

لذلك يُنصح عادة بتناول هذه الأدوية قبل أو بعد الحليب بساعتين على الأقل لضمان فعالية العلاج.

الشاي والقهوة.. تأثير سلبي على امتصاص الحديد والأدوية المنبهة

الشاي والقهوة يحتويان على الكافيين والتانينات التي قد تقلل من امتصاص بعض الأدوية، خاصة مكملات الحديد وأدوية علاج فقر الدم.

كما أن تناول القهوة مع بعض الأدوية المنبهة أو أدوية البرد قد يزيد من الأعراض الجانبية مثل تسارع ضربات القلب والتوتر والأرق.

المشروبات الغازية.. تهيج المعدة وتقلل فعالية الدواء

تناول الأدوية مع المشروبات الغازية قد يؤدي إلى تهيج المعدة وزيادة الحموضة، كما أن غاز ثاني أكسيد الكربون والسكر المرتفع قد يؤثران على امتصاص بعض الأدوية، خاصة أدوية المعدة والمسكنات.

عصائر الحمضيات الأخرى.. ليست دائمًا آمنة

ليس الجريب فروت وحده المشكلة، فبعض عصائر الحمضيات الأخرى مثل البرتقال والليمون قد تؤثر أيضًا على امتصاص بعض الأدوية، خصوصًا إذا تم تناولها بكميات كبيرة أو مع أدوية حساسة للـ pH في المعدة.

مشروبات الطاقة.. خطر مضاعف مع بعض الأدوية

مشروبات الطاقة تحتوي على نسب عالية من الكافيين والمنبهات، مما قد يسبب تداخلًا خطيرًا مع أدوية القلب أو الضغط أو أدوية الجهاز العصبي، وقد يؤدي إلى ارتفاع شديد في ضغط الدم أو خفقان القلب.

الماء.. المشروب الأكثر أمانًا مع الأدوية

يظل الماء هو الخيار الأفضل والأكثر أمانًا لتناول معظم الأدوية، لأنه لا يحتوي على أي مواد قد تتفاعل مع الدواء أو تؤثر على امتصاصه. لذلك ينصح دائمًا بتناول الدواء مع كوب كامل من الماء العادي.

نصائح مهمة لتجنب التداخلات الدوائية

لا تتناول أي دواء مع مشروبات غير الماء إلا إذا نص الطبيب على ذلك.

اقرأ النشرة الداخلية للدواء جيدًا.

اسأل الصيدلي عن طريقة الاستخدام الصحيحة.

تجنب المشروبات المنبهة مع الأدوية المهدئة أو القلبية.

احرص على ترك فاصل زمني بين الدواء وأي مشروب آخر.

في النهاية
 

مشروبات الأدوية مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية مضاعفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات|خبر عاجل الآن

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

كأس العالم 2026

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في كأس العالم 2026

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

صلاح ودى بروين

الماتش الساعة كام؟.. بالتردد| 15 قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

ترشيحاتنا

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الأنبا بسادة يرسم كاهنين جديدين بإيبارشية إخميم وساقلته

وزير الزراعة

علاء فاروق: القطاع الزراعي يشهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

الرعاية التناسلية

الزراعة تعلن بالأرقام.. تلقيح 38,761 رأس ماشية وعلاج آلاف الحالات خلال مايو

بالصور

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية.. قد تسبب مضاعفات خطيرة دون أن تشعر

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية
مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية
مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية

حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة لمواجهة الحرارة وخفض استهلاك الكهرباء

حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف
حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف
حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف

عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية

عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية
عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية
عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية

لتنمية البحيرات والمسطحات المائية..إطلاق 600 ألف زريعة أسماك ببحر أبو الأخضر بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

فيديو

الشهيد نقيب عبدالرحمن علي محمود

حكاية بطل | قصة استشهاد النقيب عبدالرحمن علي محمود .. فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

تفاصيل تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد