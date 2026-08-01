حزب الحرية يثمن الدور المصري في التوصل إلى المرحلة 2 من اتفاق غزة رغم التحديات

ثمن حزب الحرية المصري، الجهود الدبلوماسية والسياسية المكثفة التي تقودها الدولة المصرية، والتي نجحت في التوصل إلى اتفاق يقضي بالدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة.

وأشار النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، إلى أن هذا الإنجاز المهم تحقق رغم التحديات البالغة والتعقيدات المرتبطة بالأزمة الإقليمية والتصعيد مع إيران في المنطقة، مما يعكس قدرة مصر الفائقة على إدارة الأزمات بحكمة واتزان.

وأضاف نائب رئيس حزب الحرية المصري، أن التحركات المصرية المستمرة تثبت التزام القاهرة الدائم بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، والسعي الجاد لإنهاء معاناته الإنسانية ووقف نزيف الدم، فضلاً عن إحباط كافة مخططات تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم العادلة.

وأوضح مهنى، أن الأزمات الإقليمية الراهنة والتصعيد المرتبط بالملف الإيراني يؤكدان صواب الرؤية المصرية المُبكرة التي حذرت من خطورة اتساع رقعة الصراع، مشدداً على أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ وأن أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري.

وتابع مهنى، أن مصر تظل صمام الأمان وعنصر التوازن الرئيسي في الشرق الأوسط، حيث توازن بكفاءة عالية بين حماية استقرارها الوطني وبين قيادة جهود التهدئة الإقليمية.

وفي ختام البيان، جدد حزب الحرية المصري دعمه الكامل لمؤسسات الدولة المصرية في مساعيها الرامية لصون الاستقرار، مؤكداً أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين يظل هو الطريق الوحيد لضمان أمن واستقرار شعوب المنطقة.