خبير: مصر لعبت دورا محوريا في خارطة طريق المرحلة الثانية من اتفاق غزة

قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن جوهر خارطة الطريق الخاصة بقطاع غزة لا يقتصر على ملف السلاح، وإنما يشمل مجموعة من الملفات السياسية والإدارية والأمنية التي تستهدف إدارة المرحلة المقبلة.

وأوضح عبد العاطي، خلال مداخلة مع الإعلامية رغدة منير، على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الخطة تتضمن تشكيل لجنة وطنية لإدارة قطاع غزة، ونشر قوة للاستقرار، وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، بما يشمل الأجهزة الأمنية والوظائف المدنية، إلى جانب تنفيذ برامج إعادة الإعمار ودمج الموظفين، فضلًا عن انسحاب إسرائيلي تدريجي، وصولًا إلى مسار سياسي لاحق.

وأضاف أن الجانب الفلسطيني أبدى مرونة خلال المفاوضات، معتبرًا أن مسئولية استكمال الاتفاق أصبحت الآن مرتبطة بالموقف الإسرائيلي، في ظل الجهود التي يبذلها الوسطاء الإقليميون والدوليون لدفع الاتفاق إلى الأمام.

وأشاد بالدور الذي لعبته مصر في التوصل إلى هذه الصيغة، مؤكدًا أن القاهرة قادت جهودًا مكثفة عبر حوار مطول مع الفصائل الفلسطينية، بالتنسيق مع عدد من الأطراف الإقليمية والدولية، من بينها قطر وتركيا.