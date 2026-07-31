إشادة برلمانية بجهود مصر لإنهاء الحرب في غزة.. نواب: امتداد للدور التاريخي تجاه قضية فلسطين..المرحلة الحالية تتطلب دعم المجتمع الدولي لتنفيذ الاتفاق كاملا

برلماني: نجاح اتفاق المرحلة الثانية في غزة يؤكد ريادة الدبلوماسية المصرية وقدرتها على صناعة السلام

برلماني: رؤية الرئيس السيسي قادت جهودًا شاقة لتقريب وجهات النظر ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني

برلمانية: مصر ستظل الداعم الأول لكل ما يحقق وحدة الشعب الفلسطيني ويحفظ أمن المنطقة

أشاد عدد من نواب البرلمان والشيوخ بالجهود المصرية لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدين أن القاهرة تتحرك بثوابت راسخة لمنع تصفية القضية الفلسطينية.



بداية، أكدت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن نزع السلاح في قطاع غزة، يمثل تطورًا مهمًا نحو إنهاء سنوات من الصراع، واستعادة الاستقرار، وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة تقوم على بناء المؤسسات وإعادة إعمار القطاع.

التطور يعكس نجاح الجهود المصرية المتواصلة

وقالت عصفور إن هذا التطور يعكس نجاح الجهود المصرية المتواصلة، والتي قادتها القاهرة بحكمة ومسؤولية بالتنسيق مع الوسطاء والشركاء الدوليين، انطلاقًا من دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأضافت أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون عنوانها وحدة الشعب الفلسطيني تحت مظلة مؤسساته الوطنية الشرعية، بما يضمن توحيد القرار الفلسطيني، وترسيخ الاستقرار، وإطلاق عملية إعادة الإعمار، مؤكدة أن إنهاء الانقسام وتعزيز وحدة الصف يمثلان الضمانة الحقيقية لبناء مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن أي ترتيبات أمنية يتم التوافق عليها يجب أن تكون جزءًا من رؤية سياسية شاملة تؤدي إلى إنهاء دوامة العنف، وتمنح الشعب الفلسطيني فرصة حقيقية للعيش في أمن واستقرار، وصولًا إلى تسوية عادلة تحقق السلام الدائم في المنطقة.

واختتمت عصفور تصريحها بالتأكيد على أن الإشادة الدولية بالدور المصري تعكس الثقة الكبيرة في قدرة القاهرة على قيادة جهود الوساطة، وأن مصر ستظل الداعم الأول لكل ما يحقق وحدة الشعب الفلسطيني، ويحفظ أمن المنطقة، ويؤسس لسلام عادل ومستدام



من جانبه ، أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن موافقة حركة حماس والفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تمثل خطوة مهمة نحو تثبيت التهدئة وفتح المجال أمام مرحلة جديدة تستهدف إنهاء معاناة المدنيين، مشيدًا بالدور المحوري الذي قامت به الدولة المصرية في الوصول إلى هذا الاتفاق.



وقال وهبة، في بيان له اليوم، إن الدبلوماسية المصرية نجحت، رغم تعقيدات المشهد الإقليمي وتشابك المصالح، في قيادة مفاوضات شاقة بالتنسيق مع الأطراف الوسيطة، بما يعكس مكانة مصر الإقليمية وثقة جميع الأطراف في قدرتها على تقريب وجهات النظر والتوصل إلى حلول واقعية تحفظ الأمن والاستقرار.



وأضاف وهبة، أن ما تحقق هو امتداد للدور التاريخي الذي تضطلع به الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، انطلاقًا من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي ترتكز على وقف نزيف الدم، وتخفيف المعاناة الإنسانية، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، ودعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ أن نجاح الوساطة المصرية، بالتعاون مع قطر وتركيا والولايات المتحدة، في التوصل إلى خارطة طريق لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، يعكس قدرة القاهرة على إدارة الملفات الإقليمية الأكثر تعقيدًا بحكمة واتزان، ويؤكد أنها كانت ولا تزال الركيزة الأساسية لأي جهود جادة تستهدف إنهاء الأزمة في قطاع غزة.

وأشار وهبة إلى أن الاتفاق يمثل فرصة حقيقية للانتقال من مرحلة وقف إطلاق النار إلى مرحلة إعادة الإعمار وتوفير الحماية الإنسانية وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الإقليمي ويحد من دوائر التصعيد.

وشدد إيهاب وهبة على أن مصر ستظل الداعم الأول للقضية الفلسطينية، وستواصل جهودها المخلصة من أجل تثبيت التهدئة، وإدخال المساعدات الإنسانية، ودعم مسار الحلول السياسية العادلة، وصولًا إلى تسوية شاملة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.



في سياق متصل، أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، بالجهود المصرية المكثفة التي تبذلها القيادة السياسية وأجهزة الدولة كافة لدعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن إعلان موافقة حركة حماس والفصائل الفلسطينية على خارطة طريق تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة يعكس نجاح المساعي المصرية الحثيثة في تقريب وجهات النظر ودفع جهود التهدئة، بما يسهم في إنهاء الحرب ووقف نزيف الدم الفلسطيني.

وأكد "كشر"، في بيان له، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتحرك وفق رؤية ثابتة ومسؤولة تستند إلى ثوابت تاريخية راسخة تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القاهرة لم تدخر جهدًا منذ اندلاع الأزمة في العمل على وقف إطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، ورعاية المفاوضات بين مختلف الأطراف للوصول إلى حلول تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن نجاح مصر في الحفاظ على مسار التفاوض والوصول إلى توافقات بشأن استكمال مراحل اتفاق غزة يؤكد مكانتها الإقليمية والدولية باعتبارها الطرف الأكثر قدرة على إدارة الملفات المعقدة في المنطقة، بفضل ما تمتلكه من مصداقية وثقة لدى جميع الأطراف، فضلًا عن حرصها الدائم على تغليب لغة الحوار والدبلوماسية.

وأوضح أن الموقف المصري ظل، على مدار عقود، ثابتًا في رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول تنتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أن مصر كانت وستظل الداعم الأول للحقوق الفلسطينية المشروعة.

وأشار المهندس محمد مصطفى كشر إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي لدعم تنفيذ الاتفاق بشكل كامل، وضمان استدامة وقف إطلاق النار، والإسراع في إعادة إعمار قطاع غزة، مع توفير الحماية اللازمة للمدنيين، والعمل الجاد لإحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

واختتم عضو مجلس الشيوخ بيانه بالتأكيد على أن النجاحات الدبلوماسية المصرية تعكس رؤية استراتيجية تستهدف ترسيخ الأمن الإقليمي والحفاظ على استقرار المنطقة، مجددًا ثقته في استمرار الدور المصري المحوري لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، ومنع تصفية القضية الفلسطينية، وصولًا إلى تحقيق سلام عادل وشامل يضمن للشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة.