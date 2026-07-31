برلماني: مصر تقود مسار تثبيت وقف إطلاق النار في غزة بحكمة واقتدار

أكد محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، أن الدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة ملف القضية الفلسطينية، أثبتت أن القاهرة لا تزال الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وصاحبة الدور الأبرز في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.

اتفاق شرم الشيخ

وأوضح نوح، في تصريحات صحفية اليوم، أن الجهود المكثفة التي قادتها الدولة المصرية، بالتنسيق مع دولة قطر والجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية، وأسفرت عن التوصل إلى اتفاق لاستكمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تعكس المكانة الدولية التي تحظى بها مصر والثقة الكبيرة في قدرتها على إدارة أكثر الملفات الإقليمية تعقيدًا بحكمة واتزان.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ما تشهده القضية الفلسطينية من تطورات، بما في ذلك التوافق على ترتيبات تتعلق بنزع السلاح من حركة حماس ضمن مسار يهدف إلى تثبيت التهدئة وتحقيق الأمن والاستقرار، يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء دائرة العنف، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال تدعم كل الجهود التي تضمن حماية المدنيين، والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وصولًا إلى تحقيق سلام عادل وشامل.

الدبلوماسية المصرية

وأضاف أن الدبلوماسية المصرية نجحت في الحفاظ على توازن دقيق بين حماية الأمن القومي المصري والدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وهو ما عزز من مكانة القاهرة كوسيط موثوق يحظى باحترام وتقدير المجتمع الدولي.

وشدد محمد نوح على أن مصر ستواصل أداء دورها التاريخي والإنساني في دعم القضية الفلسطينية، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتثبيت وقف إطلاق النار، ومنع اتساع دائرة الصراع، وتهيئة المناخ لإطلاق مسار سياسي يحقق الأمن والاستقرار والسلام الدائم في المنطقة.