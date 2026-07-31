قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسيطة وأجرها عظيم.. خطيب المسجد النبوي يوصي بـ10 أعمال في هذا الحر
مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026.. توقعات القبول بكليات علمي وأدبي
خطة ترامب.. مجلس السلام ينشر بنود خارطة الطريق الخاصة بغزة
خطوة يغفل عنها الكثيرون.. كيف تغير عنوان منزلك في خرائط آبل بسهولة؟
مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2026| تفاصيل
حماس: اتفاق غزة ينص على تخزين السلاح الثقيل تحت مسئولية اللجنة الوطنية الفلسطينية
أثناء الاستحمام.. غرق شابين داخل حوض مياه ري بـ العدوة في المنيا
أبوظبي الرياضية تنقل مباريات ريال مدريد الودية استعدادًا للموسم الجديد
حادث مروع .. مقتل 25 شخصا وإصابة 44 أخرين في ولاية بومرداس بالجزائر
إلغاء كتابة التسعيرة على عبوات الدواء .. الهيئة تكشف الحقيقة
منصف بقرار يعلن التحدي بعد انضمامه للأهلي: أريد كتابة تاريخ جديد
ارتفاع عدد ضحايا الهجرة إلى سبتة لـ 34 شخصا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: نجاح مصر في قيادة مفاوضات غزة يجسد مكانتها كصمام أمان للقضية الفلسطينية

النائبة شيرين صبري
النائبة شيرين صبري
عبد الرحمن سرحان

أشادت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، بالدور المحوري الذي تضطلع به الدولة المصرية في إدارة ملف الحرب على قطاع غزة، مؤكدة أن التطورات الأخيرة والاتجاه نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب يعكسان نجاح التحركات المصرية في تحويل الجهود الدبلوماسية إلى خطوات عملية تفتح الباب أمام استعادة الاستقرار.

دعم القضية الفلطسينية

وقالت صبري إن مصر أثبتت مرة أخرى أنها الركيزة الأساسية لأي تسوية سياسية تخص القضية الفلسطينية، بفضل تحركاتها المتواصلة واتصالاتها المكثفة مع مختلف الأطراف، وهو ما أسهم في تقريب وجهات النظر ودفع المفاوضات إلى مراحل متقدمة، تمهيدًا لاستكمال الاتفاقات القائمة، بما فيها التفاهمات المرتبطة باتفاق شرم الشيخ.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن الجهود المصرية لم تقتصر على تثبيت وقف إطلاق النار، وإنما امتدت إلى صياغة رؤية متكاملة لليوم التالي في قطاع غزة، تقوم على ضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، وتمكين المؤسسات الفلسطينية الشرعية من أداء دورها، بما يحفظ وحدة الأراضي الفلسطينية ويحقق الاستقرار.

إنهاء حالة الانقسام

وأضافت أن ما يُثار بشأن حصر السلاح في إطار السلطة الفلسطينية الشرعية يمثل خطوة مهمة نحو بناء مؤسسات دولة قادرة على بسط سيادة القانون وإنهاء حالة الانقسام، مشددة على أن مصر تدعم كل ما من شأنه تعزيز وحدة الصف الفلسطيني، بعيدًا عن أي اعتبارات قد تؤدي إلى إطالة أمد الصراع.

واختتمت شيرين صبري تصريحها بالتأكيد على أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل أداء دورها التاريخي بمسؤولية وحكمة، انطلاقًا من ثوابتها الراسخة في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض تهجيره أو تصفية قضيته، والعمل من أجل سلام عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

غزة مصر البرلمان النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق 2026

لو جايب 80% علمي علوم.. قائمة الكليات المتاحة لك في تنسيق 2026

طلاب الثانوية العامة

«لو جايب 90% علمي علوم».. خريطة الكليات المتاحة وفرص الالتحاق بالقطاع الطبي

نظام الخصم المباشر

غدا.. بدء تطبيق نظام الخصم المباشر بمنظومة الخبز الجديدة

سعر الخبز أول أغسطس

قبل التطبيق بـ24 ساعة.. سعر رغيف الخبز التمويني بعد تطبيق الخصم المباشر

وزارة الصحة

بالأسماء| حركة وكلاء الصحة بالمحافظات.. ننشر الملامح النهائية

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 يوليو.. عيار 21 بكام؟

تنسيق كليات التمريض 2026

تنسيق كليات التمريض 2026.. مؤشرات القبول والحد الأدنى لطلاب علمي علوم

خوان بيزيرا

بيزيرا يحدد موعد عودته للزمالك ويشترط صرف المستحقات

بالصور

مطرب عظيم وبعد عني سنين .. تامر حسني يتحدث عن علاقته بوالده

تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده

مطرب وممثل.. معلومات عن الراحل حسني شريف والد تامر حسني

تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

المزيد