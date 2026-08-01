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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الفضالي: التوصل لاتفاق المرحلة الثانية في غزة يؤكد نجاح الدبلوماسية المصرية

السفير أحمد الفضالي ، رئيس حزب السلام الديمقراطي و رئيس تيار الإستقلال
السفير أحمد الفضالي ، رئيس حزب السلام الديمقراطي و رئيس تيار الإستقلال
معتز الخصوصي

رحب السفير أحمد الفضالي ، رئيس حزب السلام الديمقراطي و رئيس تيار الإستقلال ، بموافقة حركة حماس والفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة و نزع السلاح في قطاع غزة يؤكد قوة الدبلوماسية المصرية ودورها الحيوي لتحقيق السلام في المنطقة.

وأكد الفضالي في بيان له ، أن الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية أدى إلى الحد من العربدة الإسرائيلية في قطاع غزة و آلة القتل المتوحشة الغير إنسانية التي مارستها إسرائيل ضد الفلسطينيين ، محذرا العالم والمجتمع الدولي من محاولة إسرائيل عرقلة الجهود المصرية التي أثمرت عن هذا السلام.

وشدد رئيس حزب السلام الديمقراطي و رئيس تيار الإستقلال على أن الدور المصري أدى إلى تحييد الوحشية الإسرائيلية إلى حد كبير ، على الرغم من أن القوى العظمى في العالم تؤيد المذابح الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأكد أن استمرار الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية مرتبط بالأمن القومي المصري وهو مفروض بحكم قوة مصر الدبلوماسية والسياسية وبحكم وضع مصر وموقعها التاريخي.

السفير أحمد الفضالي حركة حماس الفصائل الفلسطينية اتفاق وقف إطلاق النار قطاع غزة

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