وزير الصحة الليبي : التجربة المصرية نموذج رائد لدعم التطوير المؤسسي

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً مع الدكتور محمد الغوج، وزير الصحة بدولة ليبيا بحكومة الوحدة الوطنية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الدوائية والصحية، وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم وتطوير المنظومات الصحية والرقابية في البلدين الشقيقين.



وخلال اللقاء، استعرض الدكتور علي الغمراوي جهود هيئة الدواء المصرية في تطوير المنظومة الرقابية والتنظيمية وفقًا لأحدث المعايير والممارسات الدولية، وما حققته الهيئة من إنجازات في مجالات تنظيم وتداول المستحضرات الطبية، والرقابة على الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، وتعزيز جودة ومأمونية وفعالية المنتجات الصحية.

تعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة

وأكد الدكتور علي الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة، انطلاقًا من إيمانها بأهمية التكامل وتبادل الخبرات في دعم تطوير المنظومات الدوائية والرقابية، وبناء القدرات المؤسسية والفنية، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي والصحي وتعزيز التنمية المستدامة بالمنطقة.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد الغوج بما حققته هيئة الدواء المصرية من تطور ملحوظ في المجالات التنظيمية والرقابية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية وتعزيز أوجه التعاون المشترك بما يدعم تطوير القطاع الصحي والدوائي في ليبيا.

كما ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون الفني والتنظيمي بين المؤسسات الصحية والرقابية في البلدين، وبحث آليات الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الرقابة الدوائية، وتسجيل المستحضرات الطبية، والتفتيش واليقظة الدوائية، إلى جانب دعم برامج بناء القدرات وتأهيل وتدريب الكوادر الفنية العاملة في القطاعين الصحي والدوائي.

تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مجال إتاحة الأدوية والمستلزمات الطبية، ودعم التكامل المؤسسي بين الجانبين بما يسهم في تلبية احتياجات القطاع الصحي، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما بحث الطرفان آفاق التعاون المشترك في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية، والاستفادة من الخبرات التنظيمية والفنية لهيئة الدواء المصرية في تطوير الأطر الرقابية ذات الصلة، بما يدعم مواءمة الإجراءات التنظيمية مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز قنوات التواصل بين الجهات المعنية في البلدين، بما يدعم تبادل المعرفة والخبرات وتحقيق المصالح المشتركة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية هيئة الدواء المصرية الهادفة إلى توسيع نطاق التعاون مع الدول العربية والإفريقية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدعم تطوير الأنظمة الدوائية والصحية، وترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في التنظيم والرقابة الدوائية، وشريك فاعل في دعم الأمن الدوائي وتحقيق التنمية الصحية المستدامة.