قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار اليوم في مصر 15 يونيو 2026.. استقرار بالبنوك
كأس العالم 2026.. مباراة السعودية وأوروجواي مهددة بالإيقاف لهذا السبب
موعد صيام يوم عاشوراء 2026 .. حكمه وفضل صيام تاسوعاء وعاشوراء
الرئيس السيسي يصل لمدينة إيفيان الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة السبع
نائبا عن رئيس الجمهورية.. محافظ القاهرة يشهد احتفالية وزارة الأوقاف
بدء مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة وتجهيز الثوب الجديد بالمسجد الحرام
جواز عرفي وسرقة مجوهرات.. القصة الكاملة لأزمة لاعب كرة شهير مع سيدة الإسكندرية
بدءاً من اليوم.. أماكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر يونيو لـ 4.7 مليون أسرة
صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2026 .. أماكن الصرف وخطوات الاستعلام
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا.. نزل الترددات لمتابعة كأس العالم 2026
وزير الصناعة: مصر تستعد لإطلاق أول صندوق متخصص للتمويل الصناعي
نتنياهو: لا انسحاب من المناطق الأمنية.. وسنبقى في غزة ولبنان وسوريا طالما استدعى الأمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة الليبي : التجربة المصرية نموذج رائد لدعم التطوير المؤسسي

رئيس هيئة الدواء المصرية،
رئيس هيئة الدواء المصرية،
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً مع الدكتور محمد الغوج، وزير الصحة بدولة ليبيا بحكومة الوحدة الوطنية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الدوائية والصحية، وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم وتطوير المنظومات الصحية والرقابية في البلدين الشقيقين.


وخلال اللقاء، استعرض الدكتور علي الغمراوي جهود هيئة الدواء المصرية في تطوير المنظومة الرقابية والتنظيمية وفقًا لأحدث المعايير والممارسات الدولية، وما حققته الهيئة من إنجازات في مجالات تنظيم وتداول المستحضرات الطبية، والرقابة على الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، وتعزيز جودة ومأمونية وفعالية المنتجات الصحية.

تعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة

وأكد الدكتور علي الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة، انطلاقًا من إيمانها بأهمية التكامل وتبادل الخبرات في دعم تطوير المنظومات الدوائية والرقابية، وبناء القدرات المؤسسية والفنية، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي والصحي وتعزيز التنمية المستدامة بالمنطقة.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد الغوج بما حققته هيئة الدواء المصرية من تطور ملحوظ في المجالات التنظيمية والرقابية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية وتعزيز أوجه التعاون المشترك بما يدعم تطوير القطاع الصحي والدوائي في ليبيا.

كما ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون الفني والتنظيمي بين المؤسسات الصحية والرقابية في البلدين، وبحث آليات الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الرقابة الدوائية، وتسجيل المستحضرات الطبية، والتفتيش واليقظة الدوائية، إلى جانب دعم برامج بناء القدرات وتأهيل وتدريب الكوادر الفنية العاملة في القطاعين الصحي والدوائي.

تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مجال إتاحة الأدوية والمستلزمات الطبية، ودعم التكامل المؤسسي بين الجانبين بما يسهم في تلبية احتياجات القطاع الصحي، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما بحث الطرفان آفاق التعاون المشترك في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية، والاستفادة من الخبرات التنظيمية والفنية لهيئة الدواء المصرية في تطوير الأطر الرقابية ذات الصلة، بما يدعم مواءمة الإجراءات التنظيمية مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز قنوات التواصل بين الجهات المعنية في البلدين، بما يدعم تبادل المعرفة والخبرات وتحقيق المصالح المشتركة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية هيئة الدواء المصرية الهادفة إلى توسيع نطاق التعاون مع الدول العربية والإفريقية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدعم تطوير الأنظمة الدوائية والصحية، وترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في التنظيم والرقابة الدوائية، وشريك فاعل في دعم الأمن الدوائي وتحقيق التنمية الصحية المستدامة.

Africa Health ExCon 2026 المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي هيئة الدواء المصرية وزير الصحة الليبي ليبيا المنظومات الدوائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات|خبر عاجل الآن

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

كأس العالم 2026

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في كأس العالم 2026

صلاح ودى بروين

الماتش الساعة كام؟.. بالتردد| 15 قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

مصر وبلجيكا

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. اعرف التردد

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يلتقي نظيره الدنماركي على هامش اجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يبحث مع رئيس بوروندي تطورات تفشي إيبولا والسلم في القارة

بن غفير

السجل الجنائي والبصمات.. بن غفير يلغي زيارته إلى واشنطن بسبب شروط أمريكية مفاجئة

بالصور

من الوفاة المفاجئة إلى الطب الشرعي .. تفاصيل جديدة في رحيل إيجي أرتيم | تقرير

إيجي أرتيم
إيجي أرتيم
إيجي أرتيم

ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها

ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها
ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها
ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية.. قد تسبب مضاعفات خطيرة دون أن تشعر

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية
مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية
مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية

حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة لمواجهة الحرارة وخفض استهلاك الكهرباء

حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف
حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف
حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف

فيديو

الشهيد نقيب عبدالرحمن علي محمود

حكاية بطل | قصة استشهاد النقيب عبدالرحمن علي محمود .. فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

تفاصيل تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد