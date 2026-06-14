رسوم التسجيل الصيدلي والمستحضرات الطبية طبقا لقانون هيئة الدواء

يستهدف قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية السيطرة على سوق الدواء فى مصر فى ظل ارتفاع أسعار الأدوية ، بدون وضع تسعيرة محدد للدواء ، هذا بالإضافة إلى إنتشار ظاهرة غش الأدوية، ويعالج مشروع القانون السلبيات التى كانت تعترض العمل فى سوق الدواء منها التسجيل والتسعير ومنع الاحتكار.



جدول الرسوم



أولا : رسوم التسجيل الصيدلي



م أنوع الرسوم المقابل بالجنيه المصرى الحد الأقصى للمقابل المقترح

1 - تسجيل المستحضرات الطبية بحد أقصى مليون جنية 250 الف جنية

2- طلب تسجيل المستلزمات الطبية الحشربة بحد أقصى مليون جنية 50 الف جنية

3- طلب تسجيل المبيدات الحشربة بحد اقصي20 ألف جنية 20 الف جنية



ثانيًا: رسوم التسعير للمستحضرات الطبية

م نوع الرسوم المقابل بالجنيه المصرى الحد الأقصى للمقابل المقترح

1 -طلب تسعير جديد لمستحضر 10 آلأف جنية 10آلاف جنية

2 -طلب تسعير عبوة جديدة 8 آلأف جنية 5 آلاف جنية

3- مقابل الحصول علي شهادة سعر للمستحضر للتصدير 5 آلأف جنية ألف جنية

4- مقابل الحصول علي شهادة التداول الحر Free Sale 3 آلأف جنية ألف جنية



ثالثًا: رسوم الترخيص بإستيراد الأدوية والخامات الدوائية والخطط الإنتاجية

م نوع الرسوم المقابل بالجنيه المصرى الحد الأقصى للمقابل المقترح

1 -الموافقة الاستيرادية للخامات الدواثية – للفاتورة ألف جنية 400 جنية

2 -الموافقة الاستيرادية لخامات التجميل – للفاتورة ألف جنية 400 جنية

3- الموافقة الاستيرادية لخاماث المبيدات الحشرية - للفاتورة ألف جنية 400 جنية

4 -الموافقة الاستيرادية للمخدرات+ إذن الجلب الفى جنية ألفي جنية

5 -الموافقة الاستيرادية الصادرة لشركة الجمهورية بغرض الاتجار 200 جنية 200 جنية

6 - الموافقة الإستيرادية السنوية للمستحضرات الواردة بلك 5 الأف جنية 5 آلاف جنية

7 -الموافقة الإستيرادية السنوية للمستحضرات الواردة تامة الصنع 50 ألف جنية 7 الاف جنية

8 -الموافقة الإستيرادية للخطة الإنتاجية السنوية بحد أقصى 50 ألف جنية 30 الف جنية

10- الترخيص بإستيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية بحد أقصى 10 ألف جنية 10 آلاف جنية



رابعًا: رسوم الترخيص والتكليف

(أ‌) مقابل ترخيص المصانع:

م نوع الرسوم المقابل بالجنيه المصرى الحد الأقصى للمقابل المقترح

1 رخصة إضافة خط إنتاج جديد 50 ألف جنية 10 آلاف جنية

2 رخصة المكاتب العلمية 150 ألف جنية 50 ألف جنية

3 رخصة مستودع وكيل 50 ألف جنية 40 ألف جنية

4 رخصة مخزن أو شركة توزيع 70 ألف جنية 20 ألف جنية

5 رخصة مركز دراسات التكافؤ الحيوى 200 ألف جنية 40 ألف جنية



(ب‌) رسوم الترخيص للصيادلة:

م نوع الرسوم المقابل بالجنيه المصرى الحد الأقصى للمقابل المقترح

1 مقابل شهادة فتح صيدلية جديدة أونقل ملكية صيدلية ألف جنية 500 جنية



خامسًا: رسوم التفتيش

م نوع الرسوم المقابل بالجنيه المصرى الحد الأقصى للمقابل المقترح



1- لكل خط انتاجي رسم مقابل متابعة التزام المصانع بقواعد التصنيع الجيد GMP 20 ألف جنية 10 آلاف جنية



سادسًا: رسوم التحليل والمعايرة

م نوع الرسوم الحد الأقصى للمقابل المقترح الحد الأقصى للمقابل المقترح

1- الإفراج الجمركي عن الشحنة للفاتورة 100 الف جنيه الف جنيه.

2 - تحليل مستحضرات ودراسات على مستحضرات والمستلزمات 500 الف جنيه 100 الف جنيه.