على مسئوليتي يرصد أجواء حماسية قبل مباراة مصر وبلجيكا .. والجماهير : كلنا وراء الفراعنة

استعرض محمد أبو شنب، مراسل قناة صدى البلد من مركز شباب الجزيرة، توقعات وأمنيات بعض الجماهير المصرية لمباراة مصر وبلجيكا في مستهل مشوار الفراعنة في نهائيات كأس العالم.

ورصد أبو شنب، مراسل برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، استعدادات نادي الجزيرة لاستقبال الجماهير المصرية لتشجيع الفراعنة مساء اليوم، أمام بلجيكا في أولى مباريات كأس العالم 2026.

وفي هذا السياق، استعرض عاصم الشندويلي، مراسل قناة صدى البلد من نادي حدائق الأهرام، توافد الجماهير لتشجيع المنتخب الوطني أمام بلجيكا، موضحًا أن هناك إقبالًا من مختلف الفئات العمرية خاصة الشباب والفتيات.

ونقل عاصم الشندويلي بعض توقعات الجماهير المتوافدة على نادي حدائق الأهرام، والذين يتمنون فوز المنتخب الوطني وتقديم مباراة تليق بالفراعنة، كما أكدوا أن كافة الجماهير على قلب رجل واحد وراء المنتخب، «كلنا وراء رجالة المنتخب».

كما نقل أيمن دياب، مراسل صدى البلد من مركز شباب المعادي، استعدادات المركز لاستقبال الجماهير التي ستتوجه لمشاهدة المباراة في النادي، حيث تم تجهيز منطقة مخصصة لهم، وتوفير شاشات كبيرة لمشاهدة المباراة.

ومن مركز شباب روض الفرج، أكد شمس العربي مراسل قناة صدى البلد، أن أغلب المتواجدين الآن من الأطفال والصغار، بالإضافة إلى إقبال الأسر وأفراد العائلة لتشجيع المنتخب الوطني أمام منتخب بلجيكا.