بدء صرف 355 مليون جنيه منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة

أعلن حسن رداد وزير العمل، بدء صرف مبلغ 355 مليون جنيه منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة اليوم الخميس ولمدة شهر، ببطاقة الرقم القومي عن طريق منافذ الهيئة القومية للبريد في جميع أنحاء الجمهورية ..

وتُصرف المنحة بواقع 1500 جنيه لكل عامل، ليستفيد منها 236,849 عاملًا في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، ضمن جهود الدولة للتخفيف من الأعباء المعيشية عن هذه الفئة المهمة ..وأكدت وزارة العمل أن هذه المنحة يتم صرفها من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة، في إطار استراتيجية الدولة لبناء نظام حماية اجتماعية شامل ومستدام يضمن حياة كريمة لتلك الفئة التي تسهم بدور فاعل في مسيرة البناء والتنمية.

أكدت الوزارة استمرار جهودها في حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل، وتوسيع قاعدة بياناتها، بما يتيح تقديم مزيد من أوجه الدعم والرعاية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية وترسيخ العدالة الاجتماعية. وأشارت إلى صرف 6 منح دورية سنويًا في المواسم والأعياد، إلى جانب تقديم إعانات صحية واجتماعية وتعويضات للحوادث.