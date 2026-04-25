قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

كأنهم موظفون.. كيف تضمن العمالة غير المنتظمة معاشًا وحماية اجتماعية؟

معاشات
عبد الرحمن سرحان

أقر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 آلية تتيح للعمالة غير المنتظمة الانضمام إلى منظومة التأمينات، بما يمنحهم حق الحصول على معاش وحزمة من المزايا الاجتماعية، في خطوة تستهدف حماية شريحة واسعة من العاملين الذين لا يتمتعون بوظائف ثابتة.

وتضم هذه الفئة عمال البناء والزراعة والصيد، إلى جانب الباعة الجائلين وغيرهم من أصحاب المهن الحرة، الذين ظلوا لسنوات خارج نطاق الحماية التأمينية، رغم كونهم جزءًا كبيرًا من سوق العمل في مصر.

ما هو نظام التأمين على العمالة غير المنتظمة؟

يوفر القانون إمكانية الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، بما يضمن للعامل غير المنتظم الحصول على معاش عند بلوغ سن التقاعد، أو في حالات العجز والوفاة، فضلًا عن الاستفادة من خدمات التأمين الصحي والتعويضات المختلفة.

شروط الاشتراك في المنظومة
حدد القانون عدة ضوابط للانضمام، أبرزها:

أن يكون العامل ضمن فئات العمالة غير المنتظمة.

ألا يكون مشتركًا في أي نظام تأميني آخر.

تقديم المستندات الأساسية مثل بطاقة الرقم القومي، وإثبات مزاولة المهنة إن وجد.

خطوات التسجيل في التأمينات

يمكن للعامل الاشتراك عبر التوجه إلى مكتب التأمينات التابع لمحل إقامته، وتقديم الأوراق المطلوبة، ثم سداد الاشتراك الشهري الذي يتم تحديده وفقًا لفئة الدخل.

مزايا التأمين للعمالة غير المنتظمة
يستفيد المشترك من عدة حقوق، تشمل:

صرف معاش شهري عند بلوغ سن التقاعد أو في حالات العجز أو الوفاة.

الحصول على خدمات التأمين الصحي.

صرف تعويضات في حال التعرض لإصابة عمل تؤثر على القدرة على الكسب.

قيمة الاشتراك

يتم احتساب الاشتراك بناءً على نسبة من الحد الأدنى للأجر التأميني، والذي يبلغ حاليًا نحو 2300 جنيه، مع تحديثه سنويًا وفقًا للتعديلات التي تطرأ في بداية كل عام.

متى يستحق العامل المعاش؟

يصبح العامل مؤهلًا للحصول على المعاش في الحالات التالية:

بلوغ سن 60 عامًا مع استيفاء مدة الاشتراك المطلوبة.

التعرض لعجز كلي أو جزئي دائم يمنعه من العمل.

في حالة الوفاة، حيث يصرف المعاش للمستحقين من الورثة وفقًا للقانون.

ويأتي هذا النظام في إطار توجه الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وضمان حياة كريمة للعمالة غير المنتظمة، التي تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.

المعاشات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات التأمين التأمين على العمالة غير المنتظمة معاش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد