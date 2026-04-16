زيادات جديدة وانفراجة في أزمة المعاشات.. تحركات برلمانية عاجلة

تابعت النائبة صافيناز طلعت عضو مجلس النواب إدراج تطورات الموقف خلال اجتماع موسع مع مسؤولي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث أسباب الأزمة ووضع حلول عاجلة تضمن انتظام الصرف.

وشهد الاجتماع مناقشة تفصيلية للمشكلات التي واجهت أصحاب المعاشات مؤخرًا، وعلى رأسها تعطل النظام الإلكتروني، والذي أدى إلى تأخر صرف المستحقات لعدد من المواطنين، حيث أقر مسؤولو الهيئة بحجم التأثيرات السلبية للأزمة.

وأكدت الهيئة بدء تنفيذ إجراءات فورية لمعالجة الخلل الفني، مع توقعات بحدوث تحسن تدريجي وملموس في مستوى الخدمة خلال الأسبوع المقبل، بما يسهم في تقليل الشكاوى وضمان انتظام عمليات الصرف.

كما تم التطرق إلى الملفات المتأخرة نتيجة نقص بعض المستندات، حيث جرى التأكيد على سرعة الانتهاء من فحصها وصرف المستحقات بشكل متتابع، على أن يتم الانتهاء منها بالكامل قبل نهاية الشهر الجاري.

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع ملف زيادة المعاشات، حيث أوضح مسؤولو الهيئة أن هناك توجهًا لتطوير آليات استثمار أموال التأمينات الاجتماعية بهدف تحقيق عوائد أعلى، بما يدعم خطط تحسين قيمة المعاشات.

وكشفوا عن إعداد خطة لزيادة المعاشات خلال الفترة المقبلة، في إطار توجه عام لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، وسط تأكيدات بمتابعة مستمرة لضمان تنفيذ هذه الإجراءات على أرض الواقع.