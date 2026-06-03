داخل غرفة العمليات.. سبب وفاة سهام جلال

كشفت الفنانة منة جلال تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة الراحلة سهام جلال، التي رحلت عن عالمنا بعد أزمة صحية مفاجئة تدهورت خلال الساعات الأخيرة من حياتها.

وقالت منة جلال إن سهام جلال دخلت المستشفى لإجراء عملية جراحية في الظهر، إلا أن حالتها الصحية تعرضت لمضاعفات بعد الجراحة، ما استدعى نقلها إلى العناية المركزة لمتابعة حالتها بشكل دقيق تحت إشراف الأطباء.

وأضافت أن الفنانة الراحلة سهام جلال تعرضت لتوقف في عضلة القلب أكثر من مرة، الأمر الذي دفع الفريق الطبي إلى إجراء عمليات إنعاش قلبي متكررة في محاولة لإنقاذها وإعادة استقرار حالتها الصحية، مشيرة إلى أن الأطباء بذلوا جهودًا كبيرة خلال الساعات الأخيرة.

وفى هذا التقرير، نقدم لك بعض الأسباب التى تؤدى إلى توقف عضلة القلب وفقا لموقع “بولد سكاى”.