الاتحاد الأوروبي يقترح القيام بمهمة بحرية لتطهير مضيق هرمز من الألغام

اقترح الاتحاد الأوروبي ، أن تتولى وحدة أسبيدس البحرية التابعة له، الدور الأساسي في إزالة الألغام في مضيق هرمز "عندما تسمح الظروف بذلك" ، كمساهمة من أوروبا في مبادرة تقودها فرنسا وبريطانيا، وذلك وفقًا لوثيقة اطلعت عليها رويترز.

وقال جهاز العمل الخارجي الأوروبي ، في مذكرة مؤرخة في 26 مايو ، إن "الوضع يتطلب من الاتحاد تقديم مساهمة ذات مغزى" لتحالف بقيادة فرنسا والمملكة المتحدة "يتم تشكيله بمجرد أن تسمح الظروف بذلك ينفصل عن المتحاربين".

جاء في المذكرة التي تم تعميمها على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: "يقترح أن يتم تكليف قوة الاتحاد الأوروبي البحرية "أسبيدس" (EUNAVFOR ASPIDES)، عندما تسمح الظروف بذلك، بالقيام بالدور الرئيسي في إزالة الألغام في مضيق هرمز كمساهمة من الاتحاد الأوروبي في جهود التحالف الفرنسي البريطاني".

ويتطلب تغيير طبيعة مهمة أسبيدس الإجماع، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي ستدعم مثل هذا التغيير.