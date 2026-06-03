وزير الداخلية الكويتي في عمان لبحث تعزيز التعاون الأمني مع الأردن

وصل إلى مطار الملكة علياء الدولي اليوم، الأربعاء، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت، في زيارة قصيرة إلى المملكة الأردنية، يرافقه عدد من مسئولي وزارة الداخلية الكويتية.

وكان في استقبال الوزير الكويتي، وزير الداخلية الأردني مازن الفراية لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص الجانبين في ظل الظروف الراهنة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، لا سيما في الشئون الأمنية والشرطية وتبادل الخبرات.