بقائي لـ وزير الخارجية الأمريكي: الكافر يعتبر الجميع على شاكلته

رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، على ادعاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن إيران تحاول اغتيال مسؤولين أمريكيين، قائلا: "الكافر يعتبر الجميع على شاكلته".

ونشر بقائي على منصة "إكس" فيديو لروبيو خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، قال فيها: "إنهم ثابتون على موقفهم. الآن، لدينا أشخاص مدانون، في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تم اعتقال أحدهم أمس، عملاء إيرانيون يخططون لاغتيال قادة سياسيين أمريكيين، بمن فيهم رئيس الولايات المتحدة".

وكتب بقائي معلقا "الكافر يعتبر الجميع على شاكلته.. إن تظاهركم بكونكم الضحية لا يمكنه تبييض جرائم الحرب الوحشية والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتموها ضد الشعب الإيراني".



