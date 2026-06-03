الداخلية الكويتية تحذر من تداول صور ومقاطع فيديو للمواقع العسكرية أو الأمنية

حذرت وزارة الداخلية الكويتية من أن نشر أو تداول أي صور أو مقاطع فيديو تتعلق بالمواقع العسكرية أو الأمنية أو إجراءات التصدي والجاهزية الميدانية يُعد سلوكا غير مسئول من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحق المخالفين.

وجددت وزارة الداخلية، اليوم، دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة، مؤكدة أن القانون سيُطبق بحزم على كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته للتعليمات، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والمنطقة.

وأشارت إلى أن في إطار المتابعة المستمرة لما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمكنت الجهات المختصة بالوزارة من ضبط مستخدم أحد الحسابات على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رصد قيامه بتصوير ونشر مقاطع فيديو تضمنت تعامل الدفاعات الجوبية مع عدد من الصواريخ، في مخالفة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة ومتطلبات الأمن والسلامة.

وأضافت أنه تبين قيام هذا الشخص باستخدام هاتفه النقال والتصوير أثناء قيادة المركبة؛ الأمر الذي تسبب في وقوع حادث مروري مما يشكل مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها.