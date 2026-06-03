ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,945 والإصابات إلى 173,011 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,945 شهيدا، و173,011 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الفسطينية "وفا" اليوم/ الأربعاء/، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية 3 شهداء، و35 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 936، وإجمالي الإصابات إلى 2,903، فيما جرى انتشال 781 جثمانا.

وأوضحت، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.