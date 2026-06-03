عدوان وحشي وانتهاك صارخ.. السعودية تدين هجمات إيران على الكويت والبحرين

أدانت المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء الهجمات الإيرانية الأخيرة على البحرين والكويت، محذرةً من أن مثل هذه الهجمات تقوض الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: "تدين المملكة العربية السعودية بأشد العبارات العدوان الإيراني الوحشي والانتهاك الصارخ لسيادة البحرين والكويت".

وجاء في البيان أيضاً أن المملكة ترفض بشكل قاطع "هذه الهجمات التي تضر بسيادة دول الخليج الشقيقة... والتي تقوض الجهود الدولية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة".

أكد البيان مجدداً تضامن المملكة العربية السعودية مع البحرين والكويت، وقال إن المملكة تدعم أي إجراء تتخذه الدولتان للحفاظ على "سيادتهما وأمنهما واستقرارهما".

أردف"كما تتقدم المملكة بخالص التعازي إلى الكويت وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قالت الكويت إن شخصاً واحداً قُتل وأصيب ما لا يقل عن 60 آخرين في هجوم إيراني استهدف منشآت مدنية في البلاد.