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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بحثا تعزيز التعاون المشترك.. وزير الخارجية يلتقي وكيل سكرتير الأمم المتحدة في طوكيو

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية
الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية
هاجر رزق

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء ٣ يونيو، بالدكتور تشيليدزي ماروالا، وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس جامعة الأمم المتحدة في طوكيو.  

وخلال اللقاء، تقدم الوزير عبد العاطي بالتهنئة لجامعة الأمم المتحدة بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيسها في عام ٢٠٢٥، معرباً عن التقدير للدور الهام الذي تضطلع به الجامعة في دعم تنفيذ الأجندة التنموية لمنظومة الأمم المتحدة، مشيداً في هذا السياق بإسهامات الجامعة في مناقشة القضايا الناشئة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.

كما رحب وزير الخارجية بالزيارة المرتقبة لرئيس جامعة الأمم المتحدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والجامعة، معربا عن التطلع لتعزيز التعاون مع جامعة الأمم المتحدة في جميع المجالات، خاصة فيما يتعلق بحوكمة الذكاء الاصطناعي، مشيراً الى الخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي، ومن بينها إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي عام ٢٠١٩، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ووثيقة الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.  

كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لتعزيز التعاون مع الجامعة في القضايا المرتبطة بالمناخ، مشيراً الى الدور الذي يضطلع به مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في هذا الملف منذ إطلاق مبادرة الاستجابات المناخية من أجل استدامة السلام (CRSP) خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ.

 ووجه الوزير عبد العاطي، الدعوة إلى رئيس جامعة الأمم المتحدة للمشاركة في النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، والمقرر عقده في نوفمبر ٢٠٢٦ بمدينة أسوان، باعتبارها منصة هامة للحوار وتبادل الرؤى حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الأولوية.

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