بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها على تراجع مؤشراتها

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الأربعاء، على تراجع مؤشراتها حيث انخفض مؤشرها العام بنحو 35.92 نقطة بما نسبته 0.41% ليصل إلى مستوى 8728.39 نقطة، إذ جرى تداول نحو 339 مليون سهم عبر 22 ألفا و746 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 74.5 مليون دينار كويتي.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 39.61 نقطة بما نسبته 0.46% ليصل إلى مستوى 8655.74 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 242 مليون سهم من خلال 12 ألفا و906 صفقات نقدية بقيمة بلغت نحو 35.8 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الأول انخفاضا بنحو 37.00 نقطة بما نسبته 0.40% ليصل إلى مستوى 9196.80 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 96 مليون سهم عبر 9840 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 38.6 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر "رئيسي 50" بنحو 50.96 نقطة بما نسبته 0.52% ليصل إلى مستوى 9685.63 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 216 مليون سهم عبر 10 آلاف و987 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 32 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "الخصوصية" و"منتزهات" و"امتيازات" و"الأولى" و"تنظيف" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "التقدم" و"الخليجي" و"خليج ت" و"المعامل" و"أسيكو" الأكثر انخفاضا.

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