الصحة الكويتية: استقبال 63 حالة إصابة وإجراء 7 عمليات جراحية جراء الاعتداء الإيراني على مطار الكويت

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قال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، دكتور عبدالله السند، إن مستشفيات الكويت استقبلت 63 حالة إصابة وإجراء 7 عمليات جراحية كبرى عاجلة على خلفية الاعتداء الإيراني على مطار الكويت اليوم.

وأوضح المتحدث باسم الصحة الكويتية أنه جرى توزيع الإصابات الـ 63 على المستشفيات وفق خطط الطوارئ الوطنية بما يضمن إنسيابية الخدمات الصحية والاستفادة المثلى من القدرات السريرية والتخصصية.

وقال إن الإصابات شملت المدنيين والعاملين في مطار الكويت والمسافرين وتضمنت إصابات بالغة ومتعددة شملت الكسور وإصابات الرأس وحالات نزيف دماغي وبتر أطراف وإصابات ناجمة عن الانفجار، إضافة إلى حالات استنشاق الأدخنة.

وذكر المتحدث أنه جرى إجراء 7 عمليات جراحية كبرى عاجلة حتى الآن مع استمرار حالة الاستنفار في أقسام الحوادث والطوارئ والعناية المركزة وغرف العمليات بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية.

وأشار المتحدث باسم الصحة الكويتية إلى أن الوزارة قامت بتفعيل خطط الطوارئ ورفع درجات الجاهزية في جميع المؤسسات الصحية واستنفار الكوادر الطبية والتمريضية منذ الساعات الأولى للحادث.

ولفت إلى تحرك فرق الطوارئ والدفع بـ 25 سيارة إسعاف إلى موقع الحدث في مطار الكويت الدولي لتنفيذ عمليات الفرز الميداني والإسعاف العاجل ونقل المصابين إلى المستشفيات.