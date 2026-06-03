مسؤول أممي يدين الهجمات الروسية واسعة النطاق على عدة مدن أوكرانية

أدان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا ماتياس شمالي هجوما واسع النطاق شنته القوات المسلحة الروسية على كييف ودنيبرو وخاركيف، للمرة الثالثة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وأسفرت عن مقتل عدد من المدنيين وإصابة العشرات بينهم أطفال بالإضافة إلى تدمير وتضرر العديد من المنازل والمستشفيات والمتاجر.

وقال المنسق الأممي - بحسب بيان مركز إعلام الأمم المتحدة اليوم - إن الأطفال وعائلاتهم قضوا الليل في ملاجئ تحت الأرض، يستيقظون على دوي صفارات الإنذار والانفجارات وحالة من عدم اليقين، بدلا من الاستمتاع ببداية العطلة الصيفية المدرسية.

وأشار إلى أن الحرب لا تزال تُلحق أضرارا جسيمة بالمدنيين وصحتهم النفسية .. إذ لا يجدون متنفسا، ويتفاقم الخوف والقلق لديهم مع ترقب الهجمات القادمة في أنحاء البلاد.

وأكد ماتياس شمالي أن الالتزام بالقانون الدولي الإنساني يعني اتخاذ كافة التدابير لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما فيها المستشفيات والمنازل،..داعيا روسيا إلى وقف التصعيد ؛ تمهيدا لسلام عادل.