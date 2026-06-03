بدر عبد العاطي يستعرض في طوكيو رؤية مصر لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي

شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء ٣ يونيو، في حوار تفاعلي بمقر جامعة الأمم المتحدة في طوكيو، وذلك بحضور الدكتور تشيليدزي ماروالا، وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس جامعة الأمم المتحدة في طوكيو وعدد من السفراء المعتمدين في اليابان.

استعرض وزير الخارجية محددات السياسة الخارجية المصرية والجهود التى تبذلها مصر لتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيد الاقليمى، متناولا المواقف المصرية إزاء أبرز الملفات الإقليمية، ومنها التطورات فى ايران وغزة ولبنان والسودان والقرن الافريقى، مؤكدا أن مصر ستواصل القيام بدورها البناء لدعم الامن والاستقرار والتنمية لجميع شعوب المنطقة.