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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الجمعية المصرية البريطانية: مصر تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية مستقرة رغم التحديات الإقليمية

رئيس الجمعية المصرية البريطانية
رئيس الجمعية المصرية البريطانية
أ ش أ

 أكد رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) خالد نصير، أن مصر تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية مستقرة وجاذبة للاستثمارات رغم التحديات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة، مشددًا على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة أسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة جاذبيته للمستثمرين.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها نصير في فعاليات اليوم الأول من مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى وكبار المستثمرين وصناع القرار من مصر والمملكة المتحدة.

وقال نصير إن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت محوري تواصل فيه مصر تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وتهيئة بيئة أعمال أكثر استقرارًا وجاذبية.

وأضاف أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على مواجهة التحديات الخارجية والحفاظ على زخم الإصلاحات الاقتصادية رغم التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى استمرار الدولة في تنفيذ مستهدفاتها التنموية وتعزيز مناخ الاستثمار.

وأوضح أن مصر تمثل ملاذًا استثماريًا آمنًا على المستوى الإقليمي، بفضل ما تمتلكه من مقومات اقتصادية متنوعة وسوق كبيرة وموقع استراتيجي، إلى جانب قدرتها على التعامل مع الصدمات الخارجية واستمرار تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار.

وشهدت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر كلمات افتتاحية لكل من خالد نصير رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والسفير أشرف سويلم سفير مصر لدى المملكة المتحدة، والسفير مارك برايسون ريتشاردسون سفير المملكة المتحدة لدى مصر، وماركو أميتريانو الشريك الأول للتحالف في «بي دبليو سي» بالمملكة المتحدة والشرق الأوسط، حيث تناولت المناقشات سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وتوسيع آفاق الشراكات التجارية والاستثمارية المشتركة.

ويهدف المؤتمر إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وتسليط الضوء على برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري، بمشاركة وفد حكومي يضم أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، إلى جانب نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية من البلدين.

وتتضمن فعاليات المؤتمر سلسلة من الاجتماعات والجلسات النقاشية الرامية إلى تعزيز الروابط التجارية بين مصر والمملكة المتحدة وتشجيع إقامة شراكات استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص.

رئيس الجمعية المصرية البريطاني وجهة استثمارية مستقرة وجاذبة للاستثمارات خالد نصير

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