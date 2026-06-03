وزير الدفاع الكويتي يتفقد المصابين جراء استهداف منشآت مدنية وحيوية فجر اليوم

قام وزير الدفاع الكويتي، الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، اليوم، بزيارة المصابين جراء استهداف المنشآت المدنية والحيوية ومنها مطار الكويت الدولي، فجر اليوم، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة ما يقدم لهم من رعاية طبية.

وذكرت وزارة الدفاع الكويتية أن الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح استمع خلال الزيارة إلى شرح مفصل من الفريق الطبي بشأن وضع المصابين الصحي والخدمات العلاجية المقدمة لهم، متمنيا لهم الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

وأضافت أن وزير الدفاع رافقه خلال الزيارة رئيس الطيران المدني الكويتي، الشيخ م. حمود مبارك حمود الصباح.