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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصعيد خطير وإنتهاك صارخً.. أبو الغيط يدين الإعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الإعتداءات الإيرانية السافرة على المنشآت المدنية في دولة الكويت ومملكة البحرين، بإستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة اليوم الأربعاء الموافق 2026/6/3.

وشدد أبو الغيط على أن الهجمات الإيرانية غير المبررة على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية كمطار الكويت الدولي، وسقوط ضحايا وإصابات وأضرار مادية جسيمة، تعد تصعيدًا خطيرًا وإنتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني وإتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية.

الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين 

وطالب الأمين العام لجامعة الدول العربية الجانب الإيراني بضرورة الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الإعتداءات الآثمة، والكف عن سياسة الإستفزاز والتصعيد التي تُلْقي بظلالها على الأمن والإستقرار الإقليميين.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية عن أبو الغيط تجديد التضامن الكامل والوقوف إلى جانب دولة الكويت ومملكة البحرين، ودعمهما غير المحدود في كل ما تتخذانه من إجراءات وتدابير مشروعة للحفاظ على سيادتهما وأمن مواطنيهما وسلامة أراضيهما.

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