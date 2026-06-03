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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يوجه بتعظيم الاستفادة من قلاع "الإنتاج الحربي" لتوفير احتياجات الدولة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي
كتب محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من مقومات وإمكانات شركات ومصانع الإنتاج الحربي، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، الإشارة إلى ما توليه الدولة من اهتمام بملف الصناعة، والسعي المستمر لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع الحيوي، وذلك بالنظر لدوره في تحقيق المزيد من المستهدفات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، لافتا في هذا الصدد إلى جهود توطين الصناعة في العديد من المجالات، وذلك بما يسهم في توفير مختلف احتياجات ومتطلبات الحكومة والمواطنين من المنتجات الصناعية المختلفة.

التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للاستفادة من القدرات التصنيعية

وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى جهود تطوير مختلف الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، تعظيماً لما تمتلكه تلك الشركات والمصانع من إمكانات، خاصة في القطاعات والأنشطة الصناعية المدنية، منوهاً إلى أهمية استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للاستفادة من القدرات التصنيعية بهذه المصانع، بما يسهم في توفير مختلف احتياجات ومتطلبات تلك الوزارات والجهات التابعة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي العديد من الإمكانات والقدرات التصنيعية والتكنولوجية والفنية لشركات ومصانع الوزارة، وكذا خطط التطوير والتحديث الجارية لمختلف خطوط الإنتاج، وخاصة ما يتعلق بالصناعات والأنشطة المدنية، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع العديد من الوزارات والجهات الحكومية لتوفير العديد من المنتجات والاحتياجات، وخاصة ما يتعلق بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، هذا إلى جانب ما يتم من تعاون مع الجامعات المصرية والمراكز البحثية والاكاديميات المتخصصة، لدعم ورفع كفاءة منظومات العمل المختلفة داخل المصانع والشركات، والاستفادة من التقنيات والتكنولوجيات الحديثة، بما يتيح تنوع المنتجات الصناعية تلبية لمختلف الاحتياجات، مشيراً في هذا السياق إلى قيام المصانع الحربية بإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، وأن هناك تنسيقا للاستفادة من مثل هذه المنتجات من جانب المنشآت الحكومية.

ونوه وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال الاجتماع، إلى ما يتم من جهود في إطار جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، فضلا عن إقامة العديد من الشراكات الاستراتيجية مع كبري الشركات العالمية المتخصصة، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن تلك الجهود من شأنها أن تعظم من إمكانات وقدرات شركات ومصانع الإنتاج الحربي في مختلف الأنشطة وخاصة المدنية منها، وذلك بما ينعكس على تحديث خطوط الإنتاج، وتنوع المنتجات، سعياً لتوطين العديد من الصناعات، تلبية للاحتياجات المحلية، وفتحا للمزيد من الأسواق التصديرية، من خلال الترويج والتسويق لما يتم تصنيعه من منتجات متنوعة.  

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