5 مليارات جنيه.. انتهاء اجتماع الأوقاف ونادي الزمالك دون التوصل لحل بشأن الأرض

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن انتهاء اجتماع وزيرا الاوقاف والشباب والرياضة ومسئولي الزمالك بشأن قطعة الأرض الخاصة بالنادي.

وحسب المصدر فإن وزارة الأوقاف طلبت سحب 50 ألف متر من أرض الزمالك في المهندسين.

وشهد الاجتماع طرح العديد من الأفكار لإيجاد حلول للأزمة الأرض في مقر الفرع الرئيسي بالنادي في ميت عقبة .

وتم إبلاغ إدارة نادي الزمالك بضرورة سداد 5 مليارات جنيه للحفاظ على الأرض ضمن ملكية الفارس الأبيض.

شوبير عن إيقاف القيد التأديبي للزمالك: "مش كل حاجة مؤامرة''

في وقت سابق علق الإعلامي أحمد شوبير على قرار إيقاف القيد التأديبي لنادي الزمالك بسبب أزمة المستحقات المتأخرة لـ صلاح مصدق لاعب الفريق السابق.

وأضاف شوبير في تصريحات إذاعية :أصبحنا في زمن لا يوجد شئ فيه تستطيع إخفاؤه لأنك في النهاية ستعلم مهما طال الإخفاء.

وأكمل : لا أفهم سبب وجود حديث عن مؤامرة أو تربص بنادي الزمالك وأوجه اتهامات لشخص مهما كان السبب .

وواصل : الغير طبيعي نفي الخبر وبعدها يتم التساؤول عن سبب كشف الخبر وهو ما يثير دهشتي لأن الطبيعي أن يتم البحث عن الأخبار

واختتم شوبير تصريحاته قائلا :الطبيعي إن نكون أصحاب شفايفة لأن الأزمة تحدث لأكبر الأندية في العالم وبالتالي لا يوجد ازمة في الاعتراف .