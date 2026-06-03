الزمالك يعقد اجتماعا مع وزارة الأوقاف لحسم موقف قطعة أرض بالمقر الرئيسي

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم اجتماعا مع مسؤولوا وزارة الأوقاف اليوم لبحث أزمة التجديد الخاصة بقطعة الأرض بالمقر الرئيسي للنادي بميت عقبة

وطلبت وزارة الاوقاف زيادة سعر قطعة الأرض التي حصل الزمالك على حق انتفاعها خلال الفترة الماضية.

ويحاول نادي الزمالك التوصل لاتفاق بشان قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها نحو 50 مترا لتجديد حق الانتفاع بها خلال السنوات المقبلة.

شوبير عن إيقاف القيد التأديبي للزمالك: "مش كل حاجة مؤامرة''

في وقت سابق علق الإعلامي أحمد شوبير على قرار إيقاف القيد التأديبي لنادي الزمالك بسبب أزمة المستحقات المتأخرة لـ صلاح مصدق لاعب الفريق السابق.

وأضاف شوبير في تصريحات إذاعية :أصبحنا في زمن لا يوجد شئ فيه تستطيع إخفاؤه لأنك في النهاية ستعلم مهما طال الإخفاء.

وأكمل : لا أفهم سبب وجود حديث عن مؤامرة أو تربص بنادي الزمالك وأوجه اتهامات لشخص مهما كان السبب .

وواصل : الغير طبيعي نفي الخبر وبعدها يتم التساؤول عن سبب كشف الخبر وهو ما يثير دهشتي لأن الطبيعي أن يتم البحث عن الأخبار

واختتم شوبير تصريحاته قائلا :الطبيعي إن نكون أصحاب شفايفة لأن الأزمة تحدث لأكبر الأندية في العالم وبالتالي لا يوجد ازمة في الاعتراف .