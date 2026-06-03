شكويان جديدتان ضد الزمالك لدى اتحاد الكرة الطائرة

تلقى الاتحاد المصري للكرة الطائرة شكويين جديدتين ضد نادي الزمالك، حيث طلب ياسين محمد، لاعب فريق الرجال، ومروة مجدي، لاعبة فريق السيدات، فسخ تعاقدهما مع النادي بسبب المستحقات المتأخرة.

ولم يتقاض ياسين محمد، لاعب الزمالك، مستحقاته المالية لدى النادي منذ نوفمبر 2025، والتي تبلغ شهرا ونصف الشهر من الموسم 2024-2025، و25% من مقدم تعاقد موسم 2025 - 2026.

بجانب مستحقات مالية عن 6 أشهر من ديسمبر وحتى مايو.

فيما جاءت شكوى مروة مجدي، لاعبة فريق الطائرة داخل الزمالك، بسبب عدم حصولها على مستحقاتها المالية منذ نوفمبر 2025، ومستحقاتها عن 6 أشهر من ديسمبر حتى مايو.

