خالد الغندور يطرح سؤالا مهما لجماهير الزمالك

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالا هاما لجماهير نادي الزمالك وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور :ما هي رسالة جمهور الزمالك لمحلس إدارة الزمالك في الفترة القادمة و ما هو المطلوب في الظروف الصعبة اللي بيمر بيها النادي وأيضا ما هو دور جمهور الزمالك في هذا الموقف الصعب.

ويواصل نادي الزمالك السقوط في أزمات القيد رغم محاولات حل 18 قضية في الفيفا للحصول على الرخصة القارية للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وتفاجئ الزمالك بإيقاف قيد قاس للغاية من الفيفا على خلفية أزمة مستحقات صلاح الدين مصدق لاعب الفريق السابق بمستحقات تقدر بنحو 62 ألف دولار.

وتبين سقوط نادي الزمالك في عدد كبير من الأخطاء الفادحة خلال تعامله مع ملف صلاح الدين مصدق بداية من فترته داخل النادي وحتى الأونة الأخيرة التي صدر فيها قرار إيقاف القيد التأديبي.