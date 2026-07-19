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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيفا يعوض برشلونة بعد إصابة فرينكي دي يونج في كأس العالم.. ومليونا يورو على الأقل في انتظار النادي

فرينكي دي يونج
فرينكي دي يونج
إسلام مقلد

سيحصل نادي برشلونة الإسباني على تعويض مالي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد الإصابة التي تعرض لها لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026، في ضربة مؤثرة لخطط المدير الفني هانز فليك قبل انطلاق الموسم الجديد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن التعويض يأتي ضمن "برنامج حماية الأندية" الذي أطلقه الاتحاد الدولي لكرة القدم في يونيو 2023، والذي يهدف إلى تعويض الأندية عن إصابات لاعبيها الدوليين خلال مشاركتهم مع منتخباتهم الوطنية في البطولات الدولية.

منح الأندية تعويضًا ماليًا

وينص البرنامج على منح الأندية تعويضًا ماليًا في حال تعرض اللاعب لإصابة تؤدي إلى غيابه الكامل والمؤقت عن الملاعب لأكثر من 28 يومًا متتاليًا، على أن تكون الإصابة قد وقعت خلال مباراة دولية رسمية أو خلال فترة الاستدعاء المعتمدة من "فيفا".

إصابة فرينكي دي يونج

وتعرض فرينكي دي يونج للإصابة خلال مواجهة منتخب هولندا أمام المغرب في دور الـ32 من كأس العالم 2026، وهي الإصابة التي قد تبعده عن الملاعب لفترة طويلة، وسط مخاوف من حاجته إلى تدخل جراحي.

وبحسب اللوائح، يصل الحد الأقصى للتعويض الذي يقدمه "فيفا" إلى 7.5 مليون يورو عن إصابة اللاعب الواحد، إذا امتدت فترة الغياب إلى 365 يومًا، ويتم احتساب التعويض اليومي بقيمة 20 ألفًا و548 يورو عن كل يوم غياب.

ويُحسب التعويض وفقًا للراتب الأساسي الذي يتقاضاه اللاعب من ناديه، بالإضافة إلى تكاليف التأمينات الاجتماعية، دون احتساب المكافآت أو الحوافز أو أي بنود مالية مرتبطة بالأداء.

اللوائح 

كما تنص اللوائح على عدم احتساب يوم الإصابة، أو أول 28 يومًا من الغياب، والتي تُعد فترة انتظار، بالإضافة إلى عدم احتساب يوم عودة اللاعب إلى التدريبات أو المباريات.

ويتوقف صرف التعويض بمجرد تعافي اللاعب وقدرته على العودة الكاملة للتدريبات أو المشاركة الرسمية مع فريقه، أو بانتهاء الحد الأقصى لفترة التعويض البالغة 365 يومًا.

ويرتبط المبلغ النهائي الذي سيحصل عليه برشلونة بالمدة الفعلية لغياب فرينكي دي يونج، والتي ستتحدد بعد التشخيص الطبي النهائي، إلا أن التقديرات الأولية تشير إلى إمكانية ابتعاده عن الملاعب لفترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر.

وفي حال تأكد غياب اللاعب لهذه المدة، فإن برشلونة سيكون مرشحًا للحصول على تعويض لا يقل عن مليوني يورو، مع إمكانية ارتفاع القيمة إذا امتدت فترة التعافي لفترة أطول.

نادي برشلونة الإسباني نادي برشلونة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فرينكي دي يونج بطولة كأس العالم 2026 بطولة كأس العالم

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