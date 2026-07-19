حمزة المصري.. برشلونة يشيد بموهبته الشابة بعد ظهوره اللافت في التدريبات

واصل نادي برشلونة الإسباني تسليط الضوء على المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، بعدما نشر الحساب الرسمي للنادي عبر منصة "تيك توك" مقطع فيديو للاعب خلال خضوعه لتدريبات فردية، معلقًا: "حمزة المصري في الأسبوع الأول".

وجاء نشر الفيديو بعد أيام من انضمام صاحب الـ18 عامًا إلى تدريبات الفريق الأول، ضمن استعدادات برشلونة لانطلاق موسم 2026-2027، في خطوة تعكس الاهتمام الذي يحظى به اللاعب داخل النادي الكتالوني.

وكان حمزة عبد الكريم قد شارك للمرة الأولى في تدريبات الفريق الأول بقيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية والبدنية، لينضم رسميًا إلى برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد داخل المدينة الرياضية لبرشلونة.

وعاد المهاجم المصري مبكرًا إلى إسبانيا عقب انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، مفضلًا إنهاء إجازته الصيفية والانضمام إلى تدريبات برشلونة منذ اليوم الأول، سعيًا لإثبات قدراته وحجز مكان ضمن حسابات هانزي فليك خلال الموسم الجديد.

ويأمل حمزة عبد الكريم في استغلال فترة الإعداد الحالية لتقديم أفضل مستوياته، خاصة في ظل الثقة التي يمنحها الجهاز الفني للمواهب الشابة، ورغبة اللاعب في الحصول على فرصة مع الفريق الأول خلال الموسم المقبل.