قصة مثيرة وراء التسمية.. ما سبب اختيار اسم "لامين يامال" لنجم برشلونة؟

أصبح اسم لامين يامال خلال فترة قصيرة واحداً من أكثر الأسماء تداولاً في عالم كرة القدم، بعدما فرض النجم الإسباني الشاب نفسه لاعباً أساسياً مع برشلونة ومنتخب إسبانيا رغم صغر سنه.

ومع الشهرة الواسعة التي حققها يامال، لا يزال كثير من المتابعين يجهلون القصة الحقيقية وراء اسمه المميز ومعناه.. فما القصة؟

أصل اسم لامين يامال

يعتقد عدد كبير من الجماهير أن "لامين" هو الاسم الأول للاعب، بينما "يامال" هو اسم العائلة، كما هو شائع في العديد من دول العالم، إلا أن الحقيقة مختلفة، إذ إن "يامال" ليس لقباً عائلياً، بل جزء من اسمه الأول المركب.

وتتبع إسبانيا نظاماً خاصاً في تسمية الأشخاص، حيث يحمل الفرد عادة اسمه الشخصي متبوعاً بلقب والده ثم لقب والدته.

ويظهر هذا التقليد في أسماء العديد من اللاعبين الإسبان، إذ يمتلك معظمهم لقبين عائليين يعكسان انتماءهم إلى عائلتي الأب والأم معاً.

وينطبق هذا النظام على لامين يامال أيضاً، لكن كثيرين لا يعرفون اسمي عائلته الحقيقيين، فاللاعب المولود في إقليم كاتالونيا لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية يحمل الاسم الكامل "لامين يامال نصراوي إيبانا".

يُعد "نصراوي" لقب والده، بينما "إيبانا" هو لقب والدته، في حين يشكل "لامين يامال" اسمه الأول الكامل الذي اشتهر به في الملاعب وعلى القمصان الرياضية.

ما سبب اختيار لامين يامال؟

أما القصة الأكثر تأثيراً فتتعلق بسبب اختيار هذا الاسم المركب، حيث أكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن والدي اللاعب قررا الجمع بين اسمي "لامين" و"يامال" تكريماً لشخصين ساهما في دعمهما مادياً ومعنوياً قبل ولادة ابنهما.

جاءت هذه الخطوة تعبيراً عن الامتنان والعرفان لمن قدّم المساعدة للأسرة خلال مرحلة صعبة من حياتها.

ويحمل اسم "لامين" في اللغة العربية معنى "الجدير بالثقة" أو "الأمين"، بينما يرتبط اسم "يامال" بمعنى "الجمال"، ومن خلال دمج الاسمين، أراد والداه تخليد ذكرى الشخصين اللذين كان لهما دور مهم في حياتهما.

وتحول هذا الاسم الذي يحمل قصة إنسانية مؤثرة إلى علامة مميزة لأحد أبرز المواهب الكروية في العالم، فمع كل إنجاز جديد يحققه اللاعب الشاب مع برشلونة أو منتخب إسبانيا، تتجدد الحكاية التي بدأت بلفتة وفاء وامتنان، وانتهت بارتباط الاسمين بأحد أبرز نجوم كرة القدم في الجيل الحالي، والمرشح ليكون من أعظم لاعبي المستقبل.