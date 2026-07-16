ضربة قوية لإسبانيا قبل النهائي.. إصابة لامين يامال تثير القلق قبل مواجهة الأرجنتين

تلقى منتخب إسبانيا ضربة موجعة قبل أيام من مواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026، بعدما غاب نجمه الشاب لامين يامال عن تدريبات الفريق، اليوم الخميس، بسبب الإصابة، ما أثار الشكوك حول جاهزيته للمباراة المرتقبة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن يامال لم يشارك في المران الجماعي للمنتخب، حيث اكتفى بمتابعة الحصة التدريبية من خارج الملعب، بينما ظهر واضعًا ضمادة على فخذه، في مؤشر يثير القلق داخل معسكر "لا روخا".

لا بيان رسمي بشأن طبيعة الإصابة

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي بشأن طبيعة الإصابة أو مدة غياب اللاعب، لتظل فرص مشاركته في المباراة النهائية غير محسومة، انتظارًا لتقييم حالته خلال الساعات المقبلة.

ويُعد لامين يامال أحد أبرز نجوم المنتخب الإسباني في النسخة الحالية من كأس العالم، بعدما قدم مستويات مميزة وأسهم بشكل كبير في وصول "لا روخا" إلى المباراة النهائية.

نهائي كأس العالم 2026

ومن المقرر أن يلتقي منتخبا إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026، مساء الأحد المقبل، على ملعب "ميتلايف" في نيويورك، بعدما تأهل المنتخب الإسباني على حساب فرنسا بالفوز (2-0)، فيما حجز المنتخب الأرجنتيني بطاقة النهائي عقب انتصاره على إنجلترا بنتيجة (2-1).

وتترقب الجماهير الإسبانية تطورات حالة يامال، في ظل أهميته الكبيرة داخل تشكيلة المدرب لويس دي لا فوينتي، قبل المواجهة الحاسمة التي ستحدد بطل العالم.