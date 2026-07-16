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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

45 ألف توقيع.. جماهير فرنسا تطالب بإعادة مباراة إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

أطلقت جماهير فرنسية حملة واسعة للمطالبة بإعادة مباراة منتخب فرنسا أمام إسبانيا، التي أقيمت في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، وانتهت بفوز المنتخب الإسباني بهدفين دون رد، ليحجز مقعده في المباراة النهائية.

ووفقًا لصحيفة "RMC Sport" الفرنسية، دشن عدد من المشجعين عريضة إلكترونية احتجاجًا على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح منتخب إسبانيا، جاءت منها أول أهداف المباراة.

جدل حول لقطة لامين يامال

واعتبر أصحاب العريضة أن النجم الإسباني لامين يامال لمس الكرة بيده قبل احتساب ركلة الجزاء، مؤكدين أن الهدف الأول غيّر مجريات اللقاء بالكامل وأثر بشكل مباشر على نتيجة المباراة.

وجاء في نص العريضة: "فرنسا لم يكن يجب أن تستقبل هذا الهدف الأول، والذي غيّر سيناريو المباراة بالكامل. الرياضة يجب أن تُلعب وفق القواعد، وما حدث لم يكن كذلك".

أكثر من 45 ألف توقيع

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن العريضة حصدت أكثر من 45 ألف توقيع خلال ساعات قليلة من إطلاقها، في ظل حالة الغضب التي سيطرت على الجماهير الفرنسية عقب الخروج من البطولة.

ورغم الانتشار الكبير للحملة، أشارت الصحيفة إلى أن فرص الاستجابة للمطالب أو إعادة المباراة تكاد تكون معدومة، نظرًا لأن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لا تنص على إعادة المباريات بسبب قرارات تحكيمية، إلا في حالات استثنائية للغاية.

فرنسا تكتفي بمباراة المركز الثالث

وبعد توديع حلم المنافسة على اللقب، يستعد منتخب فرنسا لمواجهة نظيره الإنجليزي في مباراة تحديد المركز الثالث، بينما يلتقي منتخب إسبانيا مع الأرجنتين في المباراة النهائية لكأس العالم 2026، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب "ميتلايف" في نيويورك.

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